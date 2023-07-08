Диана Арбенина сделала откровенное признание

Новый фестиваль Лаймы Вайкуле под названием «Рандеву» может быть сорван из-за нежелания артистов принимать участие в нем. Как известно, латвийская
Экс-сотрудники Аллы Пугачевой в беседе с «Комсомольской правдой» рассказали, что Примадонна решила покинуть жаркий Израиль. Звездная семья арендовала
Музыкальный продюсер Евгений Морозов сделал очередное заявление. Он сообщил, что украинская певица Вера Брежнева, которая покинула РФ после начала
В последнее время жизнь певицы Алсу привлекает внимание любопытной публики. По всей видимости, у нее возникли проблемы в семье. Ходят слухи, что
Бразильский актер, сценарист и режиссер Жозе Селсо Мартинес Корреа, более известный как Зе Селсо, умер в 86-летнем возрасте. Причиной кончины стали
Более года назад Мария Машкова отреклась от Родины. Звездный отец попытался вразумить дочь, однако в результате серьезной ссоры они не поддерживают