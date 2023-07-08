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Диана Арбенина сделала откровенное признание

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Диана Арбенина сделала откровенное признание
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Фото из открытых источников

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина в свой 49-й день рождения сделала откровенное признание. Как сообщила вокалистка, она не любит этот праздник. Дело в вечном ожидании чего-либо, что должно произойти в день рождения, однако не происходит.

В соцсетях певица написала новый пост. Она отметила, что чувствует себя уязвимо и мается в ожидании чего-то такого, что все равно не происходит. Лишь в 12 ночи приходит осознание того, что весь день напрасно прождала.

Артистка знает, что можно любить людей, родную землю, музыку, дом, игру на гитаре, читать, ездить на машине и любить себя. Но для Дианы день рождения — это «незримый и коварный трамплин в никуда», от него Арбениной не по себе.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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