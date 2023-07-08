Дочь Алены Яковлевой впервые показала ее годовалую внучку

В 2022 году дочь Алены Яковлевой родила дочь. Девочке дали редкое имя Иванна. Мария Козакова и ее супруг Иван Замотаев решили хранить личность наследницы в секрете. Они всячески берегли малышку от посторонних глаз.

Но накануне первого дня рождения Иванны Мария похвасталась милыми фотографиями. Актриса также рассказала о характере дочурки. Как призналась женщина, материнство оказалось для нее немного иным, чем представлялось.

Дочь Яковлевой отметила, что ее наследница своенравная, сильная личность с очерченными целями. Иванна хорошо знает, чего хочет, и порой не идет на компромиссы. Девочка при этом не прихотлива и не капризна, а родители любят ее за то, что она такая, какая есть.