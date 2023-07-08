Дочь Владимира Владимира Кузьмина Соня призналась, что однажды сбежала с гастролей из-за депрессии

Дочь Владимира Кузьмина могла принять участие в первом сезоне «Фабрики звезд», поскольку прошла кастинг. Однако мама выступала против, из-за этого девушка попала в телепроект с третьей попытки.

Как призналась Соня, из этого ничего хорошего не вышло, ведь события развивались не так, как она себе представляла.

«Это натуральный психоз. Мы находились в нездоровой среде. Под прицелом 50-ти камер, причем круглосуточно. Это не то, что сейчас: спели в “Голосе”, пошли по домам. Одно дело смотреть по ТВ и думать: “Тоже так хочу”, а другое дело — находиться внутри, когда под ненатуральным светом, все себя ведут ненатурально», – вспоминает Кузьмина.

Наследница артиста добавила, что через неделю попросилась впервые домой, а после этого сбежала. Продюсеры разорвали с не контракт. Впрочем, сама девушка не хотела продолжать участвовать в шоу.