Федор Добронравов опроверг сообщения о съемках восьмого сезона сериала «Сваты»

Сообщения о съемках восьмого сезона «Сватов» являются всего лишь слухами и связаны они с желанием телезрителей увидеть продолжение истории. Об этом сообщил Федор Добронравов.

Сейчас актер находится в Ярославле на фестивале «В кругу семьи». Артист 10 лет является художественным руководителем данного мероприятия. На красной дорожке Добронравов рассказал, будет ли продолжение «Сватов».

«Ну, что вы, люди говорят много чего, говорят, что новый сезон «Ликвидации» закончили. Зрители продолжения хотят, поэтому сочиняют разные версии. Нам всем очень хочется, чтобы история продолжилась. Мы встречаемся с ребятами из проекта. Думаю, если Господь управит, будет предложение «Сватов», значит, оно появится. А пока нет. Это слухи и мечты телезрителей».