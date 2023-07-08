История Анны Матисон и Сергея Безрукова закончилась свадьбой

Сценаристка Анна Матисон с 2015 года начала тесно сотрудничать с Сергеем Безруковым. В итоге это сотрудничество принесло им счастье не только в карьере, но и в личной жизни.

Познакомил Анну с Дмитрием Дюжевым Алексей Кублицкий. Он сыграл главную роль в постановке Безрукова. Дюжев с восхищением о работе рассказал Анне, и она решила посмотреть интервью с Сергеем. Увидев записи, Матисон четко поняла, что хочет сотрудничать с актером и попросила ему прислать сценарий. Во время разговора сценаристке показалось, что Безруков от проекта откажется, однако его заинтересовала идея фильма и он захотел продолжить сотрудничество с будущей пассией.

Вскоре влюбленные стали проводить вместе время и появляться на светских мероприятиях. Весной 2016 года пара объявила о свадьбе.