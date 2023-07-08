Как выглядят дочери Сергея Собянина — фото

Ведущая Алена Водонаева в честь Ивана Купалы Алена Водонаева устроила закрытый девичник для подруг. Оказалось, что она пригласила в том числе двух брюнеток, которых считают дочерьми мэра Москвы.

У Сергея Собянина есть две наследницы, рожденные от Ирины Рубинчик. Анна появилась на свет в октябре 1986 года, а Ольга родилась в июне 1997 года.

Первым мужем Анны Собяниной стал молодой петербургский бизнесмен Александр Ершов. В 2014 году вышла замуж во второй раз. Супругом девушки стал Михаил Костенко. Через два года на родила сына Сережу.