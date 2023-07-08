Каким получился новый фильм об Индиане Джонсе: отзывы критиков и обычных телезрителей

На минувшей неделе в прокат вышла пятая часть популярной франшизы. Впервые ленту «Индиана Джонс и колесо судьбы» представили на Каннском кинофестивале

Критики сошлись во мнении, что Харрисон Форд является главным достоинством франшизы. В остальном эксперты заявили о слабом сценарии, отсутствии магии. Некоторые сравнили картину с тотальной катастрофой из-за полного отсутствия визуального стиля и банальных диалогов. И все же отметили кинокритики наличие приличных экшен-сцен.

Вот что пишут интернет-пользователи:

«Мне понравился фильм. Фантастический каст и общий посыл о старении. Не хочу спойлерить, в конце даже прослезилась. Это потрясающе!»

«Только вышел с сеанса и не могу понять, откуда взялись негативные отзывы. Это олдскульный аттракцион. Есть все, за что люблю проекты об Инди. Рад, что насладился его последним приключением».

«Индиана Джонс и колесо судьбы» — это идеальный способ перезагрузить франшизу и дать ей хороший финал. Лента отсылает к предыдущим частям и достойно завершает их."