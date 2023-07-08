Неузнаваемую Ани Лорак из-за коротких кудрявых волос сравнили с пропавшим Валерием Леонтьевым

Свой имидж в последнее время часто меняет украинская исполнительница Ани Лорак. В настоящее время артистка отдыхает в ОАЭ с новым бойфрендом из Испании Исааком Виджраку.

Певица похвасталась очередным снимком. На фото звезда предстала с новой прической. Однако Ани не получила ожидаемой реакции от интернет-пользователей. Фанаты сравнили Лорак с пропавшим Валерием Леонтьевым. Дело в короткой стрижке и мелких кудрях.

"Пропавший с радаров Валерий Леонтьев был обнаружен в лице Ани Лорак," написали подписчики.

Однако нашлись те, кто обратил внимание на фигуру певицы. Поклонники отметили, что знаменитость сильно похудела. Сама звезда не реагирует на насмешки хейтеров.