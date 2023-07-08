Ожидается, что новый iPhone 15 Pro будет доступен в эксклюзивной синей расцветке

Новый iPhone 15 Pro, презентация которого состоится в сентябре, появится в эксклюзивном темно-синем цвете. Если верить утечке, некоторые материалы новинки станут титановыми.

К тому же, гаджет получит матовые рамки, которые будут отличаться от использованной ранее глянцевой стали. Как ожидается, новый цвет будет похож на тот, который создатели применяли для iPhone 12 Pro, однако будет темнее. iPhone 15 Pro выйдет в сером, черном, серебристом тонах. Также ходят слухи о возможном темно-красном цвете. Базовые модели iPhone 15 получат зеленый и ярко-розовый тона.

Новый гаджет похож во многом на своего предшественника. Многофункциональная клавиша заменит переключатель на беззвучный режим, а рамки вокруг дисплея станут еще меньше. Вместо порта Lightning впервые установят USB-C. Также изменится расположение камер.