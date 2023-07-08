Певица Караулова рассказала в шоу Павла Воли на ТНТ, как прошла её первая встреча с Дибровым

Юлианна Караулова сменила Дмитрия Диброва на Первом канале. Теперь певица является ведущей программы «Кто хочет стать миллионером?». Во время «Шоу Воли» на ТНТ девушка рассказала, как на встречу отреагировал ее коллега.

Певица и ведущий встретились на вечеринке по случаю празднования дня рождения артиста Владимира Преснякова. Юлианна первой подошла к Дмитрию и спросила, не держит ли он обиды из-за сложившейся ситуации.

Сказала, что стала новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?». Захотела понять, не ненавидит ли он меня, или же все в порядке. Он мне кучу хорошего наговорил, пожелал мне удачи, - сказала Караулова.

Также она попросила предшественника ее благословить, но реакция шоумена девушку насторожила. Как говорит Юлианна, Дибров что-то сказал на латыни и затем ушел. Исполнительница пошутила, что он ее проклял.