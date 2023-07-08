Пользователи Сети возмущены желанием Калныньша получать пенсию в РФ

Ивар Калныньш в новом интервью заявил, что РФ ему должна платить пенсию. «Госкино зарабатывало миллион... это государственное кино. Однако пенсию они мне должны дать... Мои-то платят...» - сказал актер.

Большинство интернет-пользователей, посмотрев интервью, пришло в возмущение. В Сети актера сравнили с певицей Лаймой Вайкуле:

«Он плохой актер, очень слабый. Его приглашали исключительно из-за необычной киногеничной внешности. Лучше молчал бы».

«Латвия – это хутор, мышление у них хуторское. Что он, что Лайма».

«Появился еще один кормилец».

«Он своими словами перечеркнул популярность и заслуги, поэтому никто ничего ему не обязан».

«Латышская пенсия маленькая? Со временем РФ может добавить. Домечтаешься...»

«Мерзко от того, что все ему должны...»