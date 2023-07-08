Продюсер Морозов объяснил невостребованность украинской певицы Веры Брежневой в Европе

Новый фестиваль Лаймы Вайкуле под названием «Рандеву» может быть сорван из-за нежелания артистов принимать участие в нем. Как известно, латвийская
Экс-сотрудники Аллы Пугачевой в беседе с «Комсомольской правдой» рассказали, что Примадонна решила покинуть жаркий Израиль. Звездная семья арендовала
В последнее время жизнь певицы Алсу привлекает внимание любопытной публики. По всей видимости, у нее возникли проблемы в семье. Ходят слухи, что
«Счастливы вместе» — это один из успешных российских сериалов. Ситком выходил на канале ТНТ с 2006 год по 2013. Спустя десять лет стало известно о
Более года назад Мария Машкова отреклась от Родины. Звездный отец попытался вразумить дочь, однако в результате серьезной ссоры они не поддерживают
Бразильский актер, сценарист и режиссер Жозе Селсо Мартинес Корреа, более известный как Зе Селсо, умер в 86-летнем возрасте. Причиной кончины стали