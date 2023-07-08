Продюсер Морозов объяснил невостребованность украинской певицы Веры Брежневой в Европе

Музыкальный продюсер Евгений Морозов сделал очередное заявление. Он сообщил, что украинская певица Вера Брежнева, которая покинула РФ после начала СВО, в Европе не пользуется популярностью из-за полного отсутствия у нее вокальных данных.

«Она была всегда танцующей моделью, хотя мечтала трансформироваться в певицу. Не будет она Полиной Гагариной или Валерией. От рождения у нее нет вокальных данных», – сказал известный продюсер.

Он также добавил, что жителей западных стран может отпугивать политизированность концертов 41-летней артистки. По словам Морозова, культурная ценность исполнительницы из Украины не растет после того, что она «клеймит Россию».