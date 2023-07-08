Прохор Шаляпин рассказал про позор и унижение на кастинге шо «Фабрика звезд»

В популярном телешоу «Фабрика с Яной Чуриковой» на Ютуб Прохор Шаляпин признался, что он попал на Первый канал «по блату». Также во время беседы певец рассказал про позор и унижения на кастинге.

По словам Шаляпина, он был хорошо знаком с Виктором Дробышем, который в то время являлся продюсером «Фабрики звезд». Однако близкое знакомство не помогло, так как кастинг проводили совсем другие люди. Имя Прохора назвали в числе последних при утверждении участников в передачу.

Артист также опроверг информацию, что он оказался на проекте без прохождения кастинга. Исполнитель признался, что в ходе жесткого отбора он «позорился и унижался», как и все остальные.

Добавим, Шаляпин принял участие в музыкальном шоу в 2006 году. Он стал финалистом проекта, заняв четвертое место.