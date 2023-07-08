Супруг Лены Катиной показал фотографию артистки на последних сроках беременности

Певица Лена Катина и ее супруг Дмитрий Спиридонов готовятся к появлению на свет малыша. Исполнительница, как известно, находится на последнем месяце беременности и совсем скоро во второй раз станет матерью.

Счастливая пара уже придумала имя будущему ребенку. Бизнесмен в личном микроблоге разместил романтическую фотографию с женой. На снимке Лена позирует в длинном синем платье с вырезом. Дмитрий нарядился в синюю рубашку и белые брюки.

Спиридонов при этом нежно обнял возлюбленную за живот. Мужчина мечтает о встрече с сыном.

Считанные дни и я батя Демьяна. Пробую себя в роли отца впервые. Я счастли», - написал под фото Дмитрий.