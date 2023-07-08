Телеведущий РФ Дмитрий Дибров встретится с дочкой и внучкой во Франции

Телеведущий, журналист и шоумен Дмитрий Дибров вместе с семьей уехал в Францию. Он, его жена Полина и трое сыновей уже побывали в разных городах Лазурного берега, Прованса.

Звездная семья начала свое увлекательное путешествие с Канн. Дибров проводит экскурсии для своих детей. Дмитрий показал наследникам место, где он 16 лет назад сделал предложение руки и сердца их матери.

Главной целью поездки является встреча с дочкой и внучкой. Наследница ведущего Лада родилась во втором браке Диброва в 1989 году. Увидеться с родственниками 63-летний шоумен планирует на следующей неделе. Однако он, по всей видимости, эту встречу не хочет афишировать.