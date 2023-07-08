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В день своего 49-летия Арбенина снялась полуобнаженной и призналась, что стала «слишком уязвимой»

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В день своего 49-летия Арбенина снялась полуобнаженной и призналась, что стала «слишком уязвимой»
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Фото из открытых источников

Сегодня, 8 июля, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина празднует свое 49-летие. День рождения певица решила необычно отметить. Она опубликовала откровенный черно-белый снимок в микроблоге. 

«Не люблю свой день рождения. Слишком уязвимо, маешься, как будто бы ждешь, что должно что-то произойти, оно в итоге не происходит. В 12 часов ночи на исходе дня ты понимаешь, что уже не произойдет и что напрасно ждала», — написала артистка. 

Диане не может понять, кто любит день рождения. Как заявила Арбенина, она любит людей, Родину, дом, музыку и играть на гитаре, гонять на машине, читать. Но от дня рождения, который является коварным трамплином в никуда, ей становится не по себе. 

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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