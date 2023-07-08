Вера Брежнева вышла на сцену с украинским флагом, но спела на русском

Украинская певица Вера Брежнева (настоящее имя Вера Киперман-Галушка) во время одного из своих недавних концертов появилась на сцене с флагом Украины. При этом композиции артистка исполняла на русском языке.

В Сети появился видеоролик, на котором видно, как исполнительница размахивает украинским флагом. Таким образом она демонстрирует свою поддержку соотечественникам. Но песню "Любовь спасёт мир" Вера поет на русском языке, пишет pravda.ru.

Напомним, ранее продюсер Александр Морозов пояснил, почему концерты Веры в странах Европы не пользуются популярностью. Как считает эксперт, это из-за того, что у Брежневой нет вокальных данных.

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