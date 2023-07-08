Звездный стилист РФ Александр Рогов проинформировал о капризах Анастасии Заворотнюк

Анастасия Завортнюк является приверженкой лакшери-стиля жизни. По информации звездного стилиста Александра Рогова, снимаясь в кино или рекламе, она категорически отказывалась от предметов одежды и косметики, если их категория ниже люкс класа.

Стилист вспомнил, что во время съемок ролика о шампуне Head&Shoulders актриса забраковала всю привезенную одежду. Заворотнюк отметила, что в обычной жизни носит дорогостоящие наряды, поэтому в ролике не предстанет в непривычной одежде.

Впрочем, коллектив нашел выход из ситуации. Организаторы обманули капризную артистку. Костюмеры перешили бирки на вещах, выдав обычную одежду за люксовую. Как отметил Рогов, в той ситуации дорогостоящие вещи не играли никакой роль, поэтому видео вышло и без них качествееным.