Актер Сергей Гармаш намекнул на появление новой части «Чебурашки»

Российский кинофильм «Чебурашка» был признан победителем в номинации «Самый-самый» на Международном детском фестивале «Алые паруса» им. Василия Ланового в «Артек». Награда досталась исполнителю главной роли, народному артисту РФ Сергею Гармашу.

В ответном слове артист поблагодарил членов жюри за такую высокую оценку. Также актер намекнул на появление новой части популярной картины.

Обещаю с Чебурашкой поговорить и уговорить, чтобы приехал с новой историей к вам, — заявил Гармаш.

Напомним, ранее о возможном продолжении фильма сообщил Дмитрий Дьяченко. По признанию кинорежиссера, он не ожидал такого успеха, поэтому пообещал, что «Чебурашка» обязательно получит продолжение.