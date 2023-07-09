Актрису Валери Зоидову бросил парень из-за постельной сцены в телесериале «Король и шут»

Стоит отметить, с 2019 года Валери встречалась с известным фотографом Антоном Сергеевым.
Ивар Калныньш в новом интервью заявил, что РФ ему должна платить пенсию. «Госкино зарабатывало миллион... это государственное кино. Однако пенсию они
Новый фестиваль Лаймы Вайкуле под названием «Рандеву» может быть сорван из-за нежелания артистов принимать участие в нем. Как известно, латвийская
Юлианна Караулова сменила Дмитрия Диброва на Первом канале. Теперь певица является ведущей программы «Кто хочет стать миллионером?». Во время «Шоу
Музыкальный продюсер Евгений Морозов сделал очередное заявление. Он сообщил, что украинская певица Вера Брежнева, которая покинула РФ после начала
Бразильский актер, сценарист и режиссер Жозе Селсо Мартинес Корреа, более известный как Зе Селсо, умер в 86-летнем возрасте. Причиной кончины стали
Более года назад Мария Машкова отреклась от Родины. Звездный отец попытался вразумить дочь, однако в результате серьезной ссоры они не поддерживают