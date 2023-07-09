Алла Пугачева через несколько дней покинет Израиль и отправится с семьей в Юрмалу

Известная советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева на протяжении минувшего года жила в жарком Израиле. Однако на днях стало известно о том, что народная артистка СССР планирует уехать из страны.

Оказалось, что певица вскоре планирует переезд с семьей в Юрмалу. По традиции Примадонна арендовала роскошный дом. Им там сделали хорошую скидку, тем более в Юрмале сейчас нет туристов и много жилья под аренду месяцами простаивает. Как пишут СМИ, ссылаясь на близкое окружение исполнительницы, переезд состоится уже на следующей неделе.

Интернет-пользователи уверены, что Алла Борисовна или ее молодой муж об этом сами напишут в своем блоге и продемонстрируют подписчикам новое жилье.