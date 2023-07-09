Антропологами из США найдены доказательства каннибализма среди древних людей

Ученые из США нашли доказательства каннибализма среди наших предков. Американские исследователи обнаружили кость древнего гоминина, возраст которой 1,45 млн лет, с надрезами, сделанными рукотворным инструментом из камня. По мнению авторов изучения, это является прямым доказательством того, что древние люди ели своих сородичей.

Странная находка была сделана в местности Кооби-Фора в Кении. Специалисты провели масштабное исследование и сравнили кости с базой данных, где содержатся сведения о 900 следах укусов животных или других повреждениях костей.

"Надрезы похожи на те, что видела на остатках животных. Их разделывали для дальнейшего употребления в пищу. Кажется, мясо с ноги было съедено, причем именно с целью питания, а не для проведения ритуала",— говорит антрополог Бриана Побинер.

Ученые предположили, что в древности люди поедали себе подобных с целью выживания.

