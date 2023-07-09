Диана Гурцкая появилась в финале музыкального проекта «Две звезды. Отцы и дети»

В конце мая супруг Дины Гурцкой Петр Кучеренко неожиданно умер. Певица вместе с сыном Константином как-раз принимала участие в музыкальном шоу "Две звезды. Отцы и дети" на Первом канале. Дуэт имел все шансы на победу. Но все перечеркнула трагедия.

В одном из эпизодов Александр Олешко заявил, что певица больше не появится в шоу. Руководство канала поддержало такое решение исполнительницы и выразило свои соболезнования. 9 июля прошел финал, а Диану вместе с наследником признали лучшими исполнителями по мнению телезрителей. В обращении, которое было показано в финале, Гурцкая выразила благодарность за поддержку в столь тяжелое время.

Артистка сейчас много времени проводит со свекровью. В интервью брат звезды Роберт рассказал, что Диана посещает могилу супруга в течение 40 дней, исключая только понедельники.