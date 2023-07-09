Ида Галич опубликовала переписки с менеджером Люси Чеботиной после скандала

Ида Галич вновь заговорила о скандале с Люсей Чеботиной. Блогеру надоела клевета, поэтому она опубликовала переписку с менеджером и директором певицы.

«Предлагаю Люсе не хайповать на моем честном имени, а сосредоточиться на полезном. К примеру, посвятить свою энергию на написание песен. «Солнце Монако» было несколько лет назад, нужен хотя бы еще один хит», — написала блогерка.

Галич опубликовала переписку, на которой видно, что пиар-менеджер Чеботиной Антон и ее мама (директор и продюсер) на СМС Иды не отвечают. В итоге певица не появилась на съемках, сославшись на состояние здоровья.

«Если Люся либо ее команда продолжит давать неправдоподобные версии, которые порочат мое имя, выложу всю переписку. У меня есть фото и видео, а также большое количество свидетелей. Люся подтвердила в переписке за день до мотора, что будет обязательно», — добавила блогерка.