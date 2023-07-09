Юлия Чичерина выступила перед бойцами ЦВО в зоне спецоперации

Юлия Чичерина выступила перед бойцами ЦВО (Центрального военного округа). Певица приехала в зону СВО, исполнив свои патриотические песни.

Выступление артистки стало для военнослужащих огромным сюрпризом. Для них прозвучали любимые песни, включая "Марш русского Донбасса", "Мой рок-н-ролл", "По дороге фронтовой" и многие другие. Аккомпанировал Чичерине коллектив ансамбля Песни и Пляски ЦВО.

Солдаты были растроганы таким подарком от исполнительницы. Они щедро наградили музыкантов аплодисментами.

Как признались бойцы, они не против чаще слушать подобные выступления. Все поклонники творчества Чичериной получил на память автограф.