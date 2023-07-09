Юморист Максим Галкин возмутился, что неизвестные завели фейковый Telegram-канал от его имени

Шоумен и юморист Максим Галкин* (признан иноагентом) своим подписчикам в соцсети рассказал, что неизвестные лица завели фейковый Telegram-канал от его имени.

«Всем внимание! В Telegram от моего имени появился фейковый канал. Он называется «голос Галкина». Я не имею к нему никакого отношения. Прошу на это обратить внимание всех, кто рекламирует его, учтите, что это жульничество. Единственный официальный канал - с галочкой, где сейчас пишу», — возмутился комик.

Напомним, в Максим Галкин* вскоре после начала СВО на Украине покинул Россию вместе с женой Аллой Пугачевой и двумя общими детьми.

* признан в России иностранным агентом