Мать Александра Реввы рассказала, что комик прописан в ее хрущевке в Донецке

Мать Александра Реввы рассказала, что ее сын до сих пор прописан в квартире в Донецке. Во время беседы с журналистами она также заявила, что у юмориста нет собственности.

Сейчас Саша живет в РФ и Дубае. Недавно он выступил в Монако. У него недвижимости и банковских счетов нет. Он все жене Анжелике доверил, которую очень сильно любит. Сам он прописан в Донецке, в двухкомнатной хрущевке, – сказала Любовь Рачеева.

Отметим, в минувшем году мать шоумена призналась, что она очень редко общается с сыном.

Иногда мне звонит и спрашивает: ‘как ты себя чувствуешь?’ Отвечаю: ‘Сыночек, иду с палочкой, мне очень грустно’. Он: ‘Мне отрицательные эмоции не нужны’ и сразу кладет трубку”, – добавила родительница Реввы.