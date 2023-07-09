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Мать Александра Реввы рассказала, что комик прописан в ее хрущевке в Донецке

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Мать Александра Реввы рассказала, что комик прописан в ее хрущевке в Донецке
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Фото из открытых источников

Мать Александра Реввы рассказала, что ее сын до сих пор прописан в квартире в Донецке. Во время беседы с журналистами она также заявила, что у юмориста нет собственности.

Сейчас Саша живет в РФ и Дубае. Недавно он выступил в Монако. У него недвижимости и банковских счетов нет. Он все жене Анжелике доверил, которую очень сильно любит. Сам он прописан в Донецке, в двухкомнатной хрущевке, – сказала Любовь Рачеева.

Отметим, в минувшем году мать шоумена призналась, что она очень редко общается с сыном.

Иногда мне звонит и спрашивает: ‘как ты себя чувствуешь?’ Отвечаю: ‘Сыночек, иду с палочкой, мне очень грустно’. Он: ‘Мне отрицательные эмоции не нужны’ и сразу кладет трубку”, – добавила родительница Реввы.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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