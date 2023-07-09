Менеджер Орбакайте возложил вину за отмену концерта певицы в Южно-Сахалинске на организатора

Концерт Кристины Орбакайте, который должен был пройти в Южно-Сахалинске, отметил организатор. Об этом информирует пиар-менеджер певицы Илья Гоголев.

Выступление должно было состоятся в ноябре минувшего года. Тогда прокатчик подал на артистку в суд, обвинив в отмене мероприятия, однако проиграл. Теперь Гоголев прояснил ситуацию.

По словам пиар-менеджера, концерт звезды отменил организатор. Сразу после Южно-Сахалинска в графике Кристины был Благовещенск, где концерт состоялся. Затем Орбакайте выступила еще в нескольких российских городах.

Обычно дочь Примадонны не реагирует на слухи в Сети. Но в данном случае могла пострадать репутация певицы, поэтому ее команда решила прояснить сложившуюся ситуацию.