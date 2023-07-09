Навка о помощи Пескова: многие считают, что я олимпийской чемпионкой стала благодаря ему

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в новом интервью заявила, что она никогда не обращается к мужу за помощью в получении грантов на те или иные шоу.

«Мы принимали участие в конкурсе АНО «ИРИ» на создание национального контента в цифровой среде. Наш проект выбрали одним из победителей. Еще одним участником стал онлайн-кинотеатр KION. На его платформе был запланирован показ первых 24 серий. Я получаю за счет мужа все? Многие уверены, что олимпийской чемпионкой также стала благодаря Дмитрию Сергеевичу Пескову. Если серьезно говорить, то никогда к нему не обращаюсь с такими вопросами. Я очень самодостаточный человек, всегда сама реализую проекты», — отметила Татьяна.

Заметим, что Навка успевает не только много работать, но также воспитывает дочь Надежду от пресс-секретаря президента. От первого брака у спортсменкит подрастает наследница Александра.