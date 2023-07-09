Невестка певицы Валерии спровоцировала слухи о второй беременности

Невестка певицы Валерии спровоцировала в Сети слухи о второй беременности. В своем микроблоге Лиана Шульгина опубликовала фотографию, на которой предстала с округлившимся животом. Также девушка загадочно назвала себя пузатиком.

«Мне приснилось, что беременна. Такой пузатик», — написала под кадром модель.

Как оказалось, снимок был архивным. Его Лиана сделала при первой беременности. Хотя еще совсем недавно Шульгина пожаловалась подписчикам, что ей тяжело передвигаться, как при беременности. Это произошло из-за отека на животе после шва. Напомним, недавно девушке удалили большую кисту.

В январе 2021 года невестка Валерии вперввые стала мамой. В звездной семье родилась девочка Селин.