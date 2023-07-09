Певец Филипп Киркоров заявил, что Клава Кока могла поехать на «Евровидение-2022»

Филипп Киркоров заявил, что на «Евровидение-2022» в2022 году могла поехать Клава Кока. По словам артиста, шла подготовка певицы к выступлению, однако Россию отстранили от участия в конкурсе.

«Было все готово, — написана песня, придуман номер, выбрана артистка. С командой мечты во главе со мной и нашими греческими друзьями... А какая была песня...» — сказал поп-король.

Киркоров добавил, что не планирует публиковать композицию, хотя может выложить отрывок песни. Также исполнитель подчеркнул, что он хотел «всему миру рассказать об этом суперхите»:

«Были готовы просто взорвать «Евровидение». Я уверен, что она бы победила».