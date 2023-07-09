Подавший на развод Бедрос Киркоров рассказал, что его жена пять лет борется с раком груди

В конце апреля Бедрос Киркоров заявил, что планирует развестись с женой Людмилой после 26 лет брака. В «Секрете на миллион» отец поп-короля признался, что старается ускорить бракоразводный процесс, однако пока что это не получается.

По словам певца, расставание с супругой произошло 10 лет назад. Когда родились внуки Бедрос Филиппович всю любовь и внимание отдал им. Людмила осталась в Великом Новгороде, иногда приезжала в Москву. Окончательно на развод Киркоров решился после того, как женщина предложила оформить брачный контракт. Артист позвонил и заявил о своем решении.

Но женщина начала жаловаться на здоровье, намекая, что без финансовой поддержки мужа не справится. Дело в том, что пять лет назад у Людмилы диагностировали рак груди. После некачественной операции супруга звезды решила проходить химиотерапию, однако недуг не удалось остановить.