Радостное событие произошло в семье онкобольной Анастасии Заворотнюк

Новый фестиваль Лаймы Вайкуле под названием «Рандеву» может быть сорван из-за нежелания артистов принимать участие в нем. Как известно, латвийская
Ивар Калныньш в новом интервью заявил, что РФ ему должна платить пенсию. «Госкино зарабатывало миллион... это государственное кино. Однако пенсию они
Музыкальный продюсер Евгений Морозов сделал очередное заявление. Он сообщил, что украинская певица Вера Брежнева, которая покинула РФ после начала
Экс-сотрудники Аллы Пугачевой в беседе с «Комсомольской правдой» рассказали, что Примадонна решила покинуть жаркий Израиль. Звездная семья арендовала
Юлианна Караулова сменила Дмитрия Диброва на Первом канале. Теперь певица является ведущей программы «Кто хочет стать миллионером?». Во время «Шоу
Бразильский актер, сценарист и режиссер Жозе Селсо Мартинес Корреа, более известный как Зе Селсо, умер в 86-летнем возрасте. Причиной кончины стали