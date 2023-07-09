Радостное событие произошло в семье онкобольной Анастасии Заворотнюк

В семье Анастасии Заворотнюк произошло радостное событие. Сын актрисы окончил МГИМО и наконец-то получил диплом. На торжественное событие приехали члены его семьи – мама актрисы Валентина Борисовна, родная сестра Анна, а также отец Дмитрий Стрюков с наследником от второго брака Артемом.

Напомним, Анастасия и Дмитрий поженились 1996 году. Вскоре у них родилось двое детей –дочь Анна и сын Майкл. Через десять лет супруги развелись. Развод пара оформила в том же году.

К слову, Майкл, в отличие от звездной сестры, непубличная личность. Парень не мелькает в социальных сетях. Иногда он публикует анонсы новых треков для поклонников творчества. Сын Заворотнюк играет на гитаре и пишет авторскую музыку.