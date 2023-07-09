Сериалы, которые стоит посмотреть: 8 потенциальных номинантов на премию «Эмми»

12 июля огласят претендентов на главную телевизионную премию «Эмми». Она пройдет 18 сентября. Предлагаем посмотреть главные сериалы этого года, на которые следует обратить внимание.

«Наследники»— самый успешный сериал последних лет. В его активе несколько «Эмми» и «Золотого глобуса».

«Одни из нас» — экранизация известной компьютерной игры. В ее активе три премии MTV за «ТВ-шоу года», «Лучшего героя» и «Лучшего дуэта на экране».

«Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре. Сериал удерживает максимальный 100% рейтинг на Rotten Tomatoes. Его зрительская оценка превышает 90%.

«Андор» пришелся по вкусу критикам и зрителям. Они называют его лучшим телесериалом по вселенной «Звездных войн».

«1923» повествует о семейной паре, которая пытается выжить на ранчо во времена великой депрессии. Ведущие роли в фильме сыграли Хелен Миррен и Харрисон Форд.

«Шершни» - это суровый триллер о выживании школьниц после крушения воздушного судна. Картина имеет высокие оценки, однако ей пока что не покорилась ни одна теленаграда.

«Терапия» рассказывает о психологе, который попытался справиться с работой после потери супруги.

«Барри». В этом году сериал подошел к концу, однако его четвертый сезон считают фаворитом наградного сезона.