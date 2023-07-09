Умер актер Юрий Брылинский, сыгравший в фильмах «Роксолана» и «Созвездие Близнецов»

Умер украинский актер Юрий Брылинский. За свою жизнь он сыграл не менее 120 ролей. О смерти артиста сообщила пресс-служба Львовского драматического театра им. Заньковецкой, где тот работал с 1963 года.

Особую популярность актеру принес фильм «Под созвездием Близнецов», картина «Легенда о бессмертии», а также лента «Иисус, сын Бога живого» и «Роксолана».

О причине смерти ничего не сообщается, хотя известно, что прощание с Брылинским пройдет в понедельник, 10 июля, в 12:00, на Камерной сцене в театре.

Заслуженный артист Украины родился 25 марта 1942 года в городе под Львовом. Окончил филфак университета, в 1974 году сыграл первую роль. Партнерами Юрия по кинофильму «Марина» стали Владимир Конкин, Ирина Шевчук, а также Бронислав Брондуковский.