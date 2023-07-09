В Индии подросток умер из-за поражения мозга амебами

В штате Керала (Индия) подросток скоропостижно скончался от поражения мозга амебами. Об этом местным СМИ сообщил министр здравоохранения Вину Джорджа. Смерть ребенка от редкой инфекции вызвала тревогу у местного населения. Выясняются причины и обстоятельства трагедии.

Амебы являют собой микроскопические организмы, которые обитают в разных источниках воды, включая пресные водоемы, бассейны и водопроводные системы. Сообщается, что мальчик заразился во время купания в одном из водоемов.

Инфекция вызвала амебное заболевание мозга. Амебы проникают в черепно-мозговую полость с помощью носовых проходов либо ушных ходов и поражают мозг, вызывая разрушение тканей и сильное воспаление. Часто недуг заканчивается смертью.

Местные власти приняли меры по предотвращению распространения инфекции. Они предупреждают население о мерах гигиены, особенно после контакта с водными источниками. Также проводят проверку качества и безопасности воды.