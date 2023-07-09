В конкурсе красоты «Мисс Нидерланды – 2023» победил трансгендер Рикки Колле

Первое место в конкурсе красоты "Мисс Нидерланды – 2023" досталось 22-летнему трансгендерк Рикки Колле. Впервые в истории титут победительницы достался не женщине. Теперь она представит Нидерланды на конкурсе красоты "Мисс Вселенная".

Эта финалистка зажгла в течение всего шоу. Она добилась наибольшего прогресса, - отметило звездное жюри.

Однако таким результатом остались довольны не все. Много интернет-пользователей раскритиковали судей за такой выбор. Как отметили юзеры, настоящей победительницей должна стать девушка, которая заняла заслуженное второе место.