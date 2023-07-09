Yandex.RTB

В конкурсе красоты «Мисс Нидерланды – 2023» победил трансгендер Рикки Колле

Image 16+
В конкурсе красоты «Мисс Нидерланды – 2023» победил трансгендер Рикки Колле
Знаменитости
Фото из открытых источников

Первое место в конкурсе красоты "Мисс Нидерланды – 2023" досталось 22-летнему трансгендерк Рикки Колле. Впервые в истории титут победительницы достался не женщине. Теперь она представит Нидерланды на конкурсе красоты "Мисс Вселенная".

Эта финалистка зажгла в течение всего шоу. Она добилась наибольшего прогресса, - отметило звездное жюри.

Однако таким результатом остались довольны не все. Много интернет-пользователей раскритиковали судей за такой выбор. Как отметили юзеры, настоящей победительницей должна стать девушка, которая заняла заслуженное второе место.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Алла Пугачева через несколько дней покинет Израиль и отправится с семьей в Юрмалу

Сегодня, 20:47

Юморист Максим Галкин возмутился, что неизвестные завели фейковый Telegram-канал от его имени

Сегодня, 20:42

Актрису Валери Зоидову бросил парень из-за постельной сцены в телесериале «Король и шут»

Сегодня, 19:48

В конкурсе красоты «Мисс Нидерланды – 2023» победил трансгендер Рикки Колле

Сегодня, 19:40

Сериалы, которые стоит посмотреть: 8 потенциальных номинантов на премию «Эмми»

Сегодня, 19:25

Навка о помощи Пескова: многие считают, что я олимпийской чемпионкой стала благодаря ему

Сегодня, 16:39

В Сети появились кадры со свадьбы звезды «Дома-2» Ермолаевой с ведущим Филиппом Киркоровым

Сегодня, 16:32

Антропологами из Америки найдены весомые доказательства каннибализма среди древних людей

Сегодня, 16:06

Ида Галич опубликовала переписки с менеджером Люси Чеботиной после скандала

Сегодня, 15:57

Актер Сергей Гармаш намекнул на появление новой части «Чебурашки»

Сегодня, 15:52

Певец Филипп Киркоров заявил, что Клава Кока могла поехать на «Евровидение-2022»

Сегодня, 15:44

Менеджер Орбакайте возложил вину за отмену концерта певицы в Южно-Сахалинске на организатора

Сегодня, 15:38

Юлия Чичерина выступила перед бойцами ЦВО в зоне спецоперации

Сегодня, 15:32

Умерла актриса фильма «Волшебник страны Оз» Бетта Сент-Джон

Сегодня, 07:53

Радостное событие произошло в семье онкобольной Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 07:47

Woman.ru: Как живет Энрике Иглесиас после того, как оставил Курникову

Сегодня, 07:38

Невестка певицы РФ Валерии спровоцировала слухи о второй беременности

Сегодня, 07:07

Умер актер Юрий Брылинский, сыгравший в фильмах «Роксолана» и «Созвездие Близнецов»

Сегодня, 06:56

Волкова заговорила о закулисье актерского мира

Сегодня, 06:54

Ожидается, что новый iPhone 15 Pro будет доступен в эксклюзивной синей расцветке

Вчера, 22:18

Пользователи Сети возмущены требованием актёра Ивара Калныньша выплачивать ему пенсию в РФ
  • Вчера, 13:32

Пользователи Сети возмущены требованием актёра Ивара Калныньша выплачивать ему пенсию в РФ

Ивар Калныньш в новом интервью заявил, что РФ ему должна платить пенсию. «Госкино зарабатывало миллион... это государственное кино. Однако пенсию они

Пригожин оценил фестиваль Лаймы Вайкуле, куда не захотели ехать многие артисты
  • 7-07-2023, 09:03

Пригожин оценил фестиваль Лаймы Вайкуле, куда не захотели ехать многие артисты

Новый фестиваль Лаймы Вайкуле под названием «Рандеву» может быть сорван из-за нежелания артистов принимать участие в нем. Как известно, латвийская

Певица Караулова рассказала в шоу Павла Воли на ТНТ, как прошла её первая встреча с Дибровым
  • Вчера, 13:26

Певица Караулова рассказала в шоу Павла Воли на ТНТ, как прошла её первая встреча с Дибровым

Юлианна Караулова сменила Дмитрия Диброва на Первом канале. Теперь певица является ведущей программы «Кто хочет стать миллионером?». Во время «Шоу

Продюсер Морозов объяснил невостребованность Веры Брежневой в Европе
  • Вчера, 09:41

Продюсер Морозов объяснил невостребованность Веры Брежневой в Европе

Музыкальный продюсер Евгений Морозов сделал очередное заявление. Он сообщил, что украинская певица Вера Брежнева, которая покинула РФ после начала

Актер фильма «Каннибал Макумбы» Зе Селсо сгорел заживо в своем доме
  • Вчера, 07:13

Актер фильма «Каннибал Макумбы» Зе Селсо сгорел заживо в своем доме

Бразильский актер, сценарист и режиссер Жозе Селсо Мартинес Корреа, более известный как Зе Селсо, умер в 86-летнем возрасте. Причиной кончины стали

Эмигрировавшую из РФ дочь Владимира Машкова вырезали из сериала и заменили Татьяной Арнтгольц
  • 7-07-2023, 09:38

Эмигрировавшую из РФ дочь Владимира Машкова вырезали из сериала и заменили Татьяной Арнтгольц

Более года назад Мария Машкова отреклась от Родины. Звездный отец попытался вразумить дочь, однако в результате серьезной ссоры они не поддерживают

Интересная информация