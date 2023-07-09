В Сети появились кадры со свадьбы звезды «Дома-2» Ермолаевой с ведущим Филиппом Киркоровым

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Нелли Ермолаева вышла замуж в третий раз. Как видно на опубликованных кадрах, свадебное торжество брюнетки с бизнесменом Алексеем Смагажевским не обошлась без присутствия близкого друга, поп-короля Филиппа Киркорова. Артист стал ведущим церемонии бракосочетания с помощью видео-связи.

Народный артист не смог лично прибыть в ЗАГС Барвихи, поскольку давно запланировал отдых в Греции. Однако по скайпу Киркоров оценил сережки 37-летней невесты от Van Cleef & Arpels, цена которых стартует от 300 тысяч рублей.

Нелли предпочла белое ажурное платье с фатой. При этом подружки Ермолаевой не смогли затмить звездную невесту, поскольку на свадьбе действовал черный дресс-код.