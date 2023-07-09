Волкова откровенно рассказала о закулисье актерского мира

Екатерине Волковой популярность принесли сериалы «КГБ в смокинге» и «Next 2». На участие в последнем фильме актрису порекомендовал Александр Абдулов. Поговаривали, что у них был роман. Но сама артистка рассказала, что их связывала только дружба и эту черту они не переступали.

В новом интервью Волкова рассказала АиФ о своих коллегах — Александре Абдулове, Сергее Соловьёве, Олеге Янковском, о муже и отце ее детей Эдуарде Лимонове.

«Сергей Саныч Соловьёв был удивительным, разноплановым человеком. Мне ни единого разу не пришлось от него слышать, чтобы про кого-то сказал плохое. Это человек, рядом с ним хотелось улыбаться — с ним было весело. Вспоминаю, как однажды подсказала ему одну деталь: «Саныч, как же так? На общем плане разговариваем с партнером, а он курит. Затем меня одну снимаете, где дым?» Он ответил: «Точно, Катюша, вообще-то я не догадался! А ну-ка, дайте мне сигарету». Дым пускал мне из-под камеры. Когда сказала, что мне нечем дышать, посмеялся только надо мной. Еще Соловьев фотографировал смешно. Дышал в объектив: ха-а, а хатем только фотографировал, чтобы фото было размыто, а в нем появилась загадка».