Woman.ru: Как живет Энрике Иглесиас после того, как оставил Курникову

Последние несколько месяцев Энрике Иглесиас разлучен со своей семьей. Дело в том, что артист улетел в очередной гастрольный тур. Правда, большинство поклонников сладкоголосого певца начали замечать, что их любимец на себя не похож.

Он по-прежнему поет хорошо, однако настроения выступать у артиста нет. Многие фанаты подозревают, что у пары есть проблемы в семье.

Судя по всему, после вынужденного расставания с детьми и женой Анной Курниковой исполнитель подавлен. А это отражается на творческой деятельности. К тому же, после недавнего инцидента, когда поклонница поцеловала Иглесиаса, он перестал звать фанаток на сцену. Ради супруги Энрике начал меняться и ведет себя более сдержанно, хотя ранее поддерживал образ полигамного мачо. Теннисистка всегда закрывала глаза на фривольности возлюбленного.