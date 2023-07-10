9 июля были озвучены победители второго сезона музыкального шоу «Две звезды. Отцы и дети»

9 июля 2023 года на Первом канале прошел финал музыкального шоу «Две звезды. Отцы и дети». В течение 11 выпусков звездное жюри выставляло примерно одинаковые баллы всем участникам. Это продлилось до последней программы.

Участников оценивало жюри в составе: Игоря Николаева, Марии Порошиной, Игоря Крутого и Леонида Ярмольника. В финальном выпуске все дуэты получили от судей высшие баллы. Телеведущий Александр Олешко отметил, что «ситуация выглядит удивительно».

В итоге первое место разделили сразу три дуэта. Победителями стали Сергей Минаев с сыном Сергеем Минаевым-младшим, Сосо Павлиашвили с наследником Леваном и Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной.

К тому же, специальный приз от жюри получали артистка Лариса Долина с внучкой. Приз телезрителей достался певице Диане Гурцкая и сыну Константину, которым из-за трагедии в семье пришлось прекратить участие в программе.