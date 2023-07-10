Актер Андрей Соколов высказался за возвращение смертной казни в РФ

В июне этого года народный артист Российской Федерации Андрей Соколов избран председателем общественного совета при УФСИН РФ по Москве. Во время интервью с репортерами издания «Известия» актер рассказал, почему решил стать правозащитником.

По признанию артиста, началось все со съемок в многосерийном фильме «Адвокат». В сериале Соколов не только сыграл главную роль, но выступил сопродюсером и режиссером.

Как рассказал Андрей Алексеевич, порой людей ошибочно осуждают, а он готов использовать связи для помощи таким людям. Также Соколов положительно высказался о предложении отменить мораторий на смертную казнь в России:

«Положительно отношусь. Какая цель службы исполнения наказаний? Перевоспитать, вернуть человека в общество. Но есть те, кто не возвращается. Посмотрите, сколько сейчас рецидивов, сколько бед приносят бывшие заключенные, к огромному сожалению».