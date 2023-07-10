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Актриса РФ Веденеева: Секрет молодости заключается в состоянии души

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Актриса РФ Веденеева: Секрет молодости заключается в состоянии души
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Фото из открытых источников

Татьяна Веденеева раскрыла секрет молодости. Актриса перечислила несколько факторов, которые помогут оставаться молодым. Как призналась звезда, она обращается к услугам косметолога, поскольку в ее возрасте они крайне необходимы.

Также артистка уделяет много внимания правильному питанию и всегда отдает предпочтение необычным нарядам, на которые многие женщины ее возраста не осмелятся. Но внешние аспекты бесполезны, если нет энергии, которая делает человека молодым. Для этого нужно быть всегда занятым.

Татьяна добавила, что работает по 12 часов в день. При таком плотном рабочем графике у Веденеевой нет времени для на болячки. При этом работа должна приносить удовольствие и радость.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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