Анна Хилькевич не вернулась в звездную команду после победы на испытании в телешоу «Выжить в Дубае»

В минувшем выпуске шоу «Выжить в Дубае» народная команда проиграла звездам и провела ночь в пустыне. Коалиция также лишилась Дмитрия Сударикова, который выбыл из проекта, уступив Артему Калайджяну.

В последнем выпуске за шаг от вылета оказались Сергей Лаптев и Анна Хилькевич. На этот раз удача оказалась на стороне звезды «Универа». Ее соперник уехал домой. Однако неожиданно актриса сделала признание.

Хотела победить, но не хочу возвращаться в свою команду. Прошу меня не возвращать, не хочу быть с ними, неприятно. Сделайте меня частью народной команды, хочу в пустыню, — заявила артистка.