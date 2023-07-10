Баста не выступит на Кипре 9 июля

Российский рэпер Баста (настоящее имя артиста Василий Вакуленко) перенес свое выступление на Кипре. Концерт состоится в конце августа. Об этом сам рэп-исполнитель написал в Телеграм-канале.

Концерт должен был состоятся 9 июля в городе Лимассоле. Но из-за некоторых несостыковок в графике артист не успел приехать в страну. Баста признался, что опоздал на единственный самолет, следующий до Кипра.

Артист принес свои извинения поклонникам. Новую дату объявят чуть позже. Все купленные билеты действительны.

Напомним, что в июне рэпер перенес свои шоу в Красноярске, Иркутске, Хабаровска. Причина переноса неизвестна.