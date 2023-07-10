Биологи Австрии нашли животных, «раздевающих» самок перед спариванием

Биологи из Венского университета (Австрия) выяснили, что самцы паутинных клещей помогают сбросить панцирь самкам. Таким образом они подготавливаются к спариванию.

Самки, готовые полинять, приобретают серебристый цвет, так как между новым и старым панцирем появляется воздух. Самцы барабанят передними лапками по спине партнерши, когда панцирь треснет, то начинают быстро освобождать заднюю часть брюшка от него.

Иногда на самца нападает конкурент. Он хочет спариться вместо него с самкой. Также может спариться еще третий самец, который к этому не приложил усилий, если другие животные в это время между собой сражаются.