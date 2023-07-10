Блогер Дава покинул пост ведущего шоу «Дом-2»

Блогер Дава (Давид Манукян) покинул пост ведущего реалити-шоу «Дом-2». Рэпер вел любовный проект на протяжении двух лет, однако объявил неожиданно для всех об уходе. Впрочем, артист свой уход пока что никак не прокомментировал.

«Он уходит с телепроекта, больше не будет ведущим», — пишет в своих социальных сетях одна из участниц Либерж Кпадону.

В качестве ведущего Дава на этом посту сменил экс-возлюбленную, певицу Ольгу Бузову. Она вела программу целых 17 лет.

Напомним, что первый выпуск с участием известного рэпера вышел еще в 2021 году. Бузова тогда негативно отреагировала на участие бывшего в шоу. Поющая телеведущая обвинила коллегу Ксению Бородину в предательстве.



