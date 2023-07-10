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Фото: звезды шоу-бизнеса довели до слез Анну Хилькевич на телешоу «Выжить в Дубае»

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Фото: звезды шоу-бизнеса довели до слез Анну Хилькевич на телешоу «Выжить в Дубае»
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Фото из открытых источников

В минувшее воскресенье, 9 июля, на канале ТНТ вышел новый выпуск телешоу "Выжить в Дубае" с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой в качестве ведущих и участием многих отечественных звезд.

Зрителей ждал очень эмоциональный эпизод. Перед началом сложного задания Анна Хилькевич захотела поговорить со своими союзниками о том, как проголосовать. Актриса обвинила Павла Мамаева в том, что тот давит на остальных участников. Но команда отреагировала на эти слова остро. Тогда Анна расплакалась, что еще больше разозлило участников.

По мнению исполнительницы Ольги Серябкиной, Хилькевич симулировала. А вот сама актриса ранее говорила, что она разочаровалась в бессменной солистке группы SEREBRO и заявила, что теперь ее "сердечко разбито".

Текст: Информационное агентство «Informing»

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