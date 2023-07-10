Фронтмен украинской группы вернулся в Россию, чтобы дать концерт в Ростове

Лидер группы «Мачете» из Украины Ярослав Малый, который покинул территорию России после начала СВО, планирует дать концерт в Ростове. Выступление коллектива состоится 15 июля. Об этом стало известно из соцсетей музыкантов.

В Ростове-на-Дону в рамках фестиваля Rostov Roof Live выступят участники группа «МАЧЕТЕ». Лидер группы Ярослав Малый покинул РФ еще в минувшем году. Тем самым артист выразил четко свою политическую позицию.

К слову, помимо Ростова, украинский коллектив также выступит в Краснодаре, Петербурге. Цена на билет на концерт составляет от 2-х до 6-ти тысяч рублей. Выступление состоится на крыше ростовской Галереи «Парк».