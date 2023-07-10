Кирилла Андреева после трепанации шокировали слухи о его состоянии

52-летний солист «Иванушек International» был на волосок от смерти. Кирилл Андреев после пьяной драки попал в реанимацию. Несколько недель певец провел в больнице имени Склифосовского. Врачи решили делать трепанацию и удалять внутреннюю гематому.

Операция прошла успешно, но этот инцидент заставил исполнителя пересмотреть взгляды на жизнь. Резкие перемены жизни Кирилла не понравились некоторым друзьям. Со многими коллегами он перестал общаться. Однако у Андреева остались близкие люди, любимая супруга Лолита и преданные товарищи. Артист к этому относится с пониманием.

«Ходили разные слухи, что кого-то не узнаю из знакомых. Слухами полнится земля. Для меня это шок, вроде я здоровый и нормальный парень. По крайней мере, с друзьями, которые в тот момент были со мной, мы дружим до сих пор», - рассказал вокалист.